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Минэкологии и Росрыболовство выясняют причины замора рыбы в щелковском водоеме
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Апреля 2023, 15:09
Подведомственное Минэкологии Московской области ГКУ «Мособлэкомониторинг» направило мобильную лабораторию в городской округ Щелково, чтобы проверить качество воды в водоеме вблизи деревни Медвежьи Озера, местные жители сообщили о заморе рыбы, информирует пресс-служба министерства.
«Этим случаем уже занимаются специалисты Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, поскольку выяснение причин замора водных биоресурсов входят в полномочия данного ведомства. Однако в наших общих интересах как можно быстрее разобраться в ситуации, поэтому было принято решение подключиться к обследованию водоема. Сотрудники "Мособлэкомониторинга" отобрали пробы воды в 4 точках – в самой деревне и вблизи СНТ "Авиатор"» - говорится в сообщении.
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