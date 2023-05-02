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В Подмосковье открыт прием заявок на участие в серии творческих мастерских
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Общество — 2 Мая 2023, 13:15
Центр познавательного туризма «Коломенский посад» и Музей-лаборатория «Шелковая фабрика» объявляют о старте конкурса на участие в серии творческих мастерских проекта «Из тряпья золото», об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«К участию в конкурсе приглашаются представители творческих профессий в возрасте от 18 лет: художники, дизайнеры, технологи, мастера, студенты профильных вузов и эксперты в области ткачества и других промыслов. Отбор участников будет проходить до 25 мая по четырем номинациям: "Из тряпья золото", "Райский сад", "Кукла коломенская" и "Бурдесуа"» - говорится в сообщении.
Подать заявку можно через онлайн форму на сайте Музея-лаборатория «Шелковая фабрика», необходимо также прикрепить иллюстративные материалы: визуализацию проектной идеи заявителя (макет, презентация и т.д.) в формате pdf. По результатам конкурса будут определены не менее 100 участников творческих мастерских проекта.
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