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Более 20 тыс. человек пришли в подмосковные парки на «Открытие теплого сезона»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2023, 13:16
Первого мая почти в 70 подмосковных парках прошло «Открытие теплого сезона», мероприятия в рамках программы посетили более 20 тысяч жителей и гостей региона, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этот день посетителей ждали: арт-пространства с анимациями; выставки фотографий и творческих подделок «Сделано в парке»; спортивные соревнования, активности и открытые тренировки; мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, рисунку; интерактивные театрализованные представления; творческие пространства; анимационные программы для детей, караоке и дискотеки; настольные игры», - говорится в сообщении.
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