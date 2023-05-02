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Подмосковные врачи вылечили еще 46 Covid-пациентов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2023, 13:16
За минувшие сутки в Подмосковье выздоровели 46 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. За все время пандемии в области болезнь победили 1 132 438 граждан, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
Летальных исходов от коронавируса за сутки не было. За все время пандемии коронавирус унес жизни 15 477 граждан.
Врачи напоминают, что лучшим способом победить инфекцию и спасти жизнь является вакцинация.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.
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