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В Подмосковье построят 32 здания
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2023, 13:16
Министерством жилищной политики Московской области на прошлой неделе выданы разрешения на строительство 5 жилых многоквартирных домов и 27 нежилых объектов на территории Подмосковья, передает пресс-служба ведомства.
Разрешения на строительство получили следующие МКД в двух муниципальных образованиях: жилой дом на 1564 квартиры в ЖК "Квартал Строгино" и два жилых дома на 1 тыс. 100 квартир в ЖК "Ильинские Луга" городского округа Красногорск; два жилых дома на 1 тыс. 362 квартиры в ЖК "1-й Южный" Ленинского городского округа», - говорится в сообщении.
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