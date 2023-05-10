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Для строительства новой автотрассы в Московской области передана федеральная земля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2023, 11:34
Московской области из федеральной в областную собственность переданы земельные участки общей площадью 2,6 га, земля необходима для подготовки территории и дальнейшего строительства сети автомобильных дорог общего пользования «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.
«Это достаточно масштабный и социально важный проект, под реализацию которого уже выделялось 203,7 гектара земли из федеральной собственности. Работы по строительству ведутся по программе "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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