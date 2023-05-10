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В Подмосковье воспользовались электросамокатами более 250 тыс. раз
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2023, 11:36
В начале апреля в Московской области был открыт сезон кикшеринга, сейчас для аренды доступно порядка 12,5 тыс. электросамокатов в 38 округах региона, а количество парковок за месяц увеличилось на 24%, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«Основное преимущество электросамокатов – доступность, удобство использования и возможность быстро добраться до нужного места. В этом году всего за месяц работы сервиса кикшеринга совершено более 250 тыс. поездок. Ежедневно на территории региона арендуется порядка 1,5 тыс. электросамокатов», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Сервис кикшеринга доступен в Подмосковье четвертый год подряд, и за это время стал очень популярным среди жителей и гостей региона. На сегодняшний день лидеры по аренде электросамокатов – Мытищи, Красногорск и Пушкинский округ, где в общей сложности за месяц зафиксировано около 100 тысяч поездок. Также большой популярностью самокаты пользуются в Королеве, Одинцовском и Раменском городских округах – в каждом округе пользователи прокатились по 14 тыс. раз.
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