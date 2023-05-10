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Подмосковное УФАС признало рекламу магазина SPAR ненадлежащей

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Общество — 10 Мая 2023, 11:37

Московским областным УФАС России реклама магазина SPAR, распространенная в мобильном приложении «Мой СПАР», признана ненадлежащей, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступило обращение физического лица о распространении в мобильном приложении "Мой СПАР" недостоверной рекламы о размере скидки на товар. В ходе рассмотрения обращения управлением установлены признаки нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе и возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе», - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела в отношении ООО «Спар Миддл Волга» реклама, размещенная в мобильном приложении «Мой СПАР», признана ненадлежащей, не соответствующей требованиям пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе в связи с использованием в ней не соответствующих действительности сведений о стоимости или цене товара, размере скидок.

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