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Мытищинские врачи извлекли 5-сантиметровый тромб из сонной артерии 81-летнего мужчины
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Общество — 10 Мая 2023, 11:37
В региональный сосудистый центр Мытищинской больницы бригадой скорой помощи был доставлен 81-летний мужчина с признаками ишемического инсульта, врачи выявили тромб на атеросклеротической бляшке, который полностью перекрыл внутреннюю сонную артерию, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«В срочном порядке мы приняли решение о проведении тромбэкстракции – малоинвазивной операции, в ходе которой через небольшой прокол в области запястья ввели специальный инструмент, которым захватили и извлекли
тромб размером 5 см. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования, операция прошла успешно и заняла около 15 минут», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.
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