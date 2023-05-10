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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении «Союзстройинвест»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Мая 2023, 11:38
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ Химок «Управление строительства» о внесении сведений в отношении ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ" в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта», - сказано в сообщении.
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