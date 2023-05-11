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С начала года энергетики заменили 165 опор линий электропередачи в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2023, 14:06
Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию программу повышения надежности электроснабжения потребителей, с начала года в рамках программы специалисты «Мособлэнерго» заменили 165 опор линий электропередачи, информирует пресс-служба Минэнергетики региона.
«Всего до конца периода подготовки к осенне-зимнему периоду 2023 года в Московской области запланировано заменить 567 опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП)», - говорится в сообщении.
Помимо замены опор, выполняются работы и по замене провода/кабеля на ЛЭП. 16 км из запланированных 81 км уже заменены. Больший объем по этому виду работ выполнен в Раменском округе и Домодедово – 3,3 км и 2,5 км соответственно.
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