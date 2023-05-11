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В Подмосковье стартовал конкурс авторских туров «Туристическая витрина»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2023, 14:08
Министерство культуры и туризма Подмосковья и АНО «Центр развития туризма Московской области» запустили совместный конкурс оригинальных авторских туров «Туристическая витрина», об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
«Мы запустили новый конкурс "Туристическая витрина Московской области". Важно, что свой вариант экскурсионной программы для него может предложить любой желающий, вне зависимости от профессиональной подготовки и места проживания. Оценку проектам дадут члены экспертного жюри, а также состоится интернет-голосование, которое определит самые интересные варианты. Каждый проект будут сопровождать эксперты-менторы – руководители и топ-менеджеры крупных туроператоров въездного и внутреннего туризма», - отметила Ирина Каклюгина.
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