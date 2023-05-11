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Первый детский сад в ЖК «Прибрежный Парк» округа Домодедово готов на половину
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Мая 2023, 14:10
Детский сад для 300 малышей строят в ЖК «Прибрежный Парк» в районе села Ям городского округа Домодедово, общая строительная готовность составляет порядка 50%, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Социальный объект возводит Группа "Самолет" за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение планируется не позднее I квартала 2024 года», - говорится в сообщении.
Строители завершили устройство монолитного каркаса здания, выполнили кладку внешних и наружных стен, окончили монтаж остекления и инженерных сетей. Идут кровельные работы, приступили к монтажу внутренних инженерных систем.
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