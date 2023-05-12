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В Подмосковье свыше 170 человек приняли участие в торгах за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Мая 2023, 12:55
По данным Комитета по конкурентной политике Московской области и Регионального центра торгов, со 2 по 5 мая 2023 года в Подмосковье состоялся 71 аукцион по земельно-имущественным торгам, всего в торгах приняли участие 176 претендентов, информирует пресс-служба ведомства.
Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот.
На прошлой неделе было зафиксировано увеличение стартовой цены лота из Богородского г. о. в 29 раз. В аукционе приняло участие 5 претендентов. Участок для индивидуального жилищного строительства расположен в Ногинске и его стартовая цена за 15 соток начиналась от 371 323 тыс. руб./год и в ходе торгов итоговый размер годовой аренды составил более 10 млн руб./год.
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