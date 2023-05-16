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Сведения в отношении ООО «АЙНСОФТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2023, 10:09
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Администрацией г.о. Истра МО, в отношении ООО «АЙНСОФТ» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Администрация заключила с Обществом контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охраны объектов, обслуживанию автоматики ворот и шлагбаума, обслуживанию системы видеонаблюдения», - говорится в сообщении.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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