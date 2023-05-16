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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2023, 10:10
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «Мособлгаз» Закона о закупках, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступила жалоба ООО "Промтрейдинг" на действия АО "Мособлгаз" (Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку металлических табличек», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Промтрейдинг» обоснованной.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
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