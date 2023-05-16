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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Эковозсервис»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2023, 10:11
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Эковозсервис» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России о внесении сведений в отношении ООО "Эковозсервис" в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по составлению листов регистрации несоответствий мест отбора проб для определения показателей выбросов на объектах Заказчика», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Об
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