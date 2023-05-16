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В Подмосковье на территориях у станций МЦД начались работы по благоустройству
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Мая 2023, 10:12
В Подмосковье на территориях у станций МЦД начались работы по благоустройству, информирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
«В планах на этот год у нас значится обустройство у двадцати четырех станций маршрутов МЦД-3 и МЦД-4. На территориях у семнадцати станций уже идут работы. В рамках работ по обновлению будут созданы дополнительные парковочные места, проложены пешеходные дорожки, проведено дополнительное освещение, выполнено озеленение. Завершить работы планируем к концу августа этого года», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках работ по благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦД, запланировано обустройство автомобильных парковок более чем на тысячу машиномест, ремонт и обустройство около 22 километров тротуаров и более 21 километра проезжей части. Кроме того, будет выполнено благоустройство зон ожидания общей площадью 8,8 гектаров.
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