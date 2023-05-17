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Инспекторы ГУСТ проверят пляжи и зоны отдыха у воды в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Мая 2023, 09:45
Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья ежегодно осуществляют мониторинг мест отдыха у воды, инспекции начинаются в мае и длятся до конца летнего сезона.
«Отдых у воды должен быть безопасным и содержаться в чистоте. Нам необходимо будет проконтролировать около 200 локаций, которые включают в себя пляжи и зоны отдыха у воды, чтобы убедиться, что все территории готовы к приему отдыхающих. Оценим качество уборки и покоса травы, состояние малых архитектурных форм, элементов благоустройства, урн и контейнерных площадок. Все выявленные нарушения передадим ответственным лицам, после чего их необходимо будет оперативно устранить», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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