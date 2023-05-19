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Российский экспортный центр составил рейтинг компаний на цифровой платформе «Мой экспорт»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2023, 12:18
Российский экспортный центр составил рейтинг федеральных округов по количеству зарегистрированных компаний на цифровой платформе «Мой экспорт», информирует пресс-служба АО «Российский экспортный центр».
«Сегодня на платформе зарегистрировано более 13,5 тыс. компаний со всей страны, а общая сумма поддержки внешнеторговых сделок через цифровую экосистему составила 57,7 млн долларов США. Закономерно, что и наибольшие объемы торговли приходятся на регионы, представленные наибольшим количеством предпринимателей. И немаловажную роль, конечно же, играет активность зарегистрированных пользователей, которые заказывают цифровые услуги», — рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта «Одно окно» Алексей Скляр.
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