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Наро-Фоминские врачи спасли юношу, который напоролся на штык от винтовки
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Общество — 19 Мая 2023, 12:19
В приемное отделение Наро-Фоминской больницы бригадой скорой помощи был доставлен 14-летний подросток с травмой ягодичных тканей, парень случайно напоролся на старинный ржавый штык от винтовки, врачи приняли решение о проведении оперативного вмешательства, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«После предоперационной подготовки мы успешно провели оперативное вмешательство по извлечению инородного тела. Учитывая риск повреждения внутренних органов, прямой кишки, мочевого пузыря, вмешательство проводилось под общей анестезией», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части, детский врач-хирург Денис Монахов.
Благодаря профессионализму врачей, оперативное вмешательство прошло успешно. После непродолжительного послеоперационного периода, проходившего в отделении детской хирургии, подросток был выписан в удовлетворительном состоянии.
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