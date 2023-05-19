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Консультацию узкопрофильных врачей теперь можно получить в ФАПе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Мая 2023, 12:20
В Подмосковье реализуется пилотный проект по проведению медицинских консультаций узкопрофильными специалистами в фельдшерско-акушерских пунктах, теперь жителям отдаленных территорий нет необходимости ехать в поликлинику, а достаточно прийти в свой ФАП, в котором они обслуживаются, и который принимает участие в пилоте, перелает пресс-служба регионального Минздрава.
«Мы выбрали 100 ФАПов, где наши узкопрофильные врачи - кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, врачи УЗИ, врачи общей практики, гинекологи - будут вести прием по утвержденному графику. Также планируется проведение выездных флюорографических обследований. Это позволит повысить доступность медицинской помощи жителям рядом с домом», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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