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Жителей Подмосковья призвали напомнить детям о правилах безопасности на железной дороге
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2023, 14:01
В Московской области начались летние школьные каникулы, и многие школьники отправятся за город, Минтранс Подмосковья призывает родителей напомнить детям о правилах безопасности на железной дороге, информирует пресс-служба ведомства.
«Железная дорога – не место для развлечений. Не стоит гулять, играть рядом или на самих путях. Не нужно перелезать через заборы на станции и платформы. При переходе путей нужно пользоваться только оборудованными переходами и переходить на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Ожидать поезд нужно только на платформе за ограничительной линией, ни в коем случае не нужно прыгать с платформ», - говорится в сообщении.
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