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Подмосковный НИКИ детства выступил одним из организаторов международной конференции о детском здоровье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2023, 14:07
Международная конференция консорциума «5П Детская медицина» — Детское здоровье: современные вызовы и эффективные решения» прошла в столице Республики Башкортостан 26-27 мая, НИКИ детства выступил одним из организаторов научного форума, конференция стала главной площадкой для обсуждения вопросов педиатрии, детской хирургии и повышения качества медицинской помощи детям.
«Уникальность конференции – это участие во всех мероприятиях конгресса пациентских организаций и родителей маленьких пациентов. Мы были рады видеть в рамках нашего мероприятия большое количество молодых врачей, это ценно, так как мы можем делиться нашим опытом, который поможет добиваться еще больших успехов наших коллег. Конференция собрала на своей площадке: академиков РАН, заслуженных врачей РФ, профессоров, врачей-практиков, общественных деятелей, экспертов международного уровня», — сообщила главный педиатр Минздрава Московской области, профессор Нисо Одинаева.
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