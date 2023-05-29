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Опубликован график работы приемной правительства Подмосковья на июнь
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Мая 2023, 14:09
Утвержден график приема граждан в приемной правительства Московской области в июне 2023 года.
Приемная расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов проведет прием граждан 8 июня с 15.00.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева проведет прием граждан 16 июня с 10.00.
Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина проведет прием граждан 9 июня с 15.00.
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова проведет прием граждан 21 июня с 10.00.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн проведет прием граждан 8 июня с 15.00.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов проведет прием граждан 7 июня с 15.00.
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