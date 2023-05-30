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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Московский насосный завод»
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Общество — 30 Мая 2023, 09:52
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Московский насосный завод» в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«В УФАС России поступило обращение ГАУ МО "Центрлесхоз" (заказчик) о внесении сведений в отношении ООО "Московский насосный завод" в РНП по факту уклонения от заключения договора на выполнение работ по подведению инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения к ЛПС Лотошино», - говорится в сообщении.
Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
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