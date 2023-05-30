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В Министерстве строительного комплекса Подмосковья провели личный прием граждан
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2023, 09:52
29 мая первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин ответил на вопросы жителей в приемной правительства Московской области, передает пресс-служба Минстроя региона.
«Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате», - говорится в сообщении.
В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся: сроков переселения из аварийных домов, выплаты выкупной стоимости и сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.
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