30мая 2023
вторник
|
В крупнейшем логистическом парке Подмосковья «Софьино» построены новые очистные сооружения
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 30 Мая 2023, 09:53
В сельском поселении Софьинское Раменского округа завершено строительство блочно-модульных очистных сооружений, информитует пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
«Главгосстройнадзор Подмосковья выдал застройщику объекта – управляющей компании "АТ-Менеджмент" заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС)», - говорится в сообщении.
Сооружения предусмотрены для очистки стоков с части территории Логистического технопарка «Софьино», общая площадь которого более 810 тысяч кв.м. Мощность очистки поверхностных вод составит 30 литров в секунду, объём резервуара накопителя – 2400 кубометров.
Всего с начала года в Московской области под надзором ведомства начали строить и реконструировать 10 очистных сооружений.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +17 +19 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры