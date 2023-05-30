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Руководитель ГУСТ доложила вице-губернатору Подмосковья о ходе приемки территорий по чек-листу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2023, 09:54
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила вице-губернатору Московской области Александру Чупракову о ходе приемки территорий после Месяца чистоты и благоустройства, а также о реализации первой волны ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах, передает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.
«На данный момент принято по чек-листу 50% пространств. У нас есть городские округа, которые действуют на опережение: Власиха и Серебряные Пруды уже сдали 100% территорий, а вот в Лотошино принято только 11%», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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