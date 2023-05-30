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В июне в подмосковных летних кинотеатрах покажут фильмы с участием Александра Абдулова
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Мая 2023, 09:54
29 мая исполняется 70 лет со дня рождения легенды советского кино Александра Абдулова, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«К этому событию ГАУК МО "Креативное бюро "Регион" совместно с Киноконцерном "Мосфильм" и Госфильмофондом России при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области подготовили специальную ретроспективную программу, посвященную актеру», - говорится в сообщении.
Весь июнь летние кинотеатры региона будут демонстрировать лучшие фильмы с участием Александра Абдулова. А у зрителей снова появится возможность увидеть его романтичных, иногда безумных, порой смешных, бескомпромиссных и, конечно, добрых героев.
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