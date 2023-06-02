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Более 100 новых специалистов начали работать в ИТ-отрасли Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2023, 12:55
Мингосуправления Подмосковья в рамках проекта «Цифровые технологии (Московская область)» подписало с 2 компаниями-разработчиками компьютерного ПО – ООО «Экспириум» и ООО «Гелиософт» – соглашения о выдаче грантов, информирует пресс-служба министерства.
«С начала года более 100 новых высококвалифицированных специалистов начали работать в подмосковных ИТ-компаниях, которые получили сейчас гранты. Благодаря привлечению новых специалистов уже 7 высокотехнологичных компаний получили поддержку от Подмосковья», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник
Директор ООО «Экспириум» Ольга Парфенова рассказала, что компания, входящая в ГК ANCOR, занимается разработкой и поддержкой российской системы управления подбором персонала. С помощью платформы клиенты автоматизируют процесс поиска и отбора персонала.
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