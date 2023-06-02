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Акцию «Проверь здоровье в парке» возобновили в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2023, 12:56
В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе, жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парке в ближайшие выходные, мероприятие пройдет в 17 городских округах: Люберцах, Дмитрове, Раменском, Орехово-Зуеве, Щелкове и других, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«В прошлом году мы запустили в Подмосковье акцию по проведению выездных профосмотров в парках. И она оказалась востребованной – тогда за сезон свое здоровье на свежем воздухе проверили более 8 тыс. человек. В этом
году наши больницы также продолжат выезжать летом в парки. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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