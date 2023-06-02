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Мострансавто направило на утилизацию свыше 500 устаревших автобусов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2023, 12:56
Мострансавто направило на утилизацию свыше 500 устаревших автобусов различной вместимости и марок, в том числе ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ, общим весом более 3,4 тыс. тонн, в ближайшее время компания планирует передать на переработку еще свыше 200 транспортных средств, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«По условиям контракта, заключенного с профильной организацией, последняя вывозит с территории филиалов автобусы, ресурс которых исчерпан, а затем перерабатывает и утилизирует их. Программа по утилизации помогает высвободить площади для размещения новых автобусов, а также пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Кроме того, предприятие экономит деньги за счет прекращения начисления транспортного налога после снятия утилизированных автобусов с учета», - говорится в сообщении.
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