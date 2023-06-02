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В Подмосковье построят производство металлопрофиля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Июня 2023, 12:57
В Балашихе построят производственно-складской комплекс по изготовлению металлопрофиля, Министерством жилищной политики выдано разрешение на строительство застройщику ООО «СК Комплекс», объем инвестиций в проект составляет 120 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.
«В рамках строительства будут возведены два отдельно стоящих здания общей площадью более 2 тыс. кв. м. В первом оборудуют производственный цех по изготовлению и хранению металлических штампованных деталей и профилей из холодногнутого профиля. Второе отведено под административно-офисную часть, в которой будет осуществляться организационная деятельность предприятия. Реализация проекта принесет городскому округу Балашиха 64 рабочих места», - говорится в сообщении.
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