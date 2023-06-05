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На торгах выставлено коммерческое помещение в Серпухове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2023, 14:27
Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги помещение 37 м² по адресу: улица Центральная, дом 141, передает пресс-служба ведомства.
«Здесь на первом этаже жилого дома хорошей идеей будет открыть обувную мастерскую или ателье по ремонту одежды. Свободное назначение делает объект универсальным и позволяет осуществлять на его территории любую деятельность. Немаловажно, что договор аренды будет заключен на длительный срок – 5 лет. Подайте заявку до 7 июля и уже 11 июля состоится аукцион. Принять участие могут все желающие. К торгам доступно более 10 лотов в городском округе Серпухов», - говорится в сообщении.
Основный принцип торгов — это предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.
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