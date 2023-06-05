05июня 2023
понедельник
|
На территории лесов Московской области ожидается II класс пожарной опасности
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Июня 2023, 14:28
За минувшие выходные на землях лесного фонда Московской области лесных пожаров не зафиксировано. При этом системой СОУЛП было обнаружено 38 подтвержденных пожароопасных объектов, информирует пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
«На текущей неделе мы ожидаем II класс пожарной опасности. Просим жителей и гостей региона не нарушать правила пожарной безопасности в лесах», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +13 +15 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры