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В Химках капитально отремонтируют роддом
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2023, 11:46
В городском округе Химки начался капитальный ремонт родильного дома. Здание 1974-го года постройки планируется полностью преобразить. Роддом станет современным акушерским стационаром на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым и реанимацией, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Подмосковье работает развитая система родовспоможения – с современным оборудованием и высококлассными специалистами. Для нас важно, чтобы такое значимое событие в жизни женщины, как рождение ребенка, проходило
в максимально комфортных условиях. Роддом в Химках требовал преображения. Благодаря ремонту, во всех палатах появятся индивидуальные санузлы с душевыми. На проведение работ направлено более 620 млн рублей», - отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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