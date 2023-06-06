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В Бронницах построят поликлинику
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2023, 11:46
Разрешение на строительство частного медицинского учреждения выдано Министерством жилищной политики Московской области, поликлиника будет располагаться по адресу: город Бронницы, переулок Комсомольский, дом 59, застройщик — индивидуальный предприниматель, он инвестирует в проект порядка 45 млн рублей, информируют пресс-служба ведомства.
«Общая площадь одноэтажного здания с антресолью составит более 550 кв. метров. Поликлиника будет рассчитана на 32 посещения в смену. Ее оборудуют всем необходимым для качественной медицинской помощи пациентам. В учреждении будут трудиться 17 высококвалифицированных специалистов. На территории обустроят крытую стоянку для автомобилей», - говорится в сообщении.
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