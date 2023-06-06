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ЖК «Пехра» строят в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2023, 11:47
В городском округе Балашиха строят жилой комплекс «Пехра», ГК «Гранель» выполняет монолитные работы по возведению корпусов №10 и №10.1, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусе №10 строители «вышли» на 10-17 этажи в зависимости от секции. Устройство наружной и внутренней кладки выполнены на 38%. В корпусе №10.1 возводится 7 этаж, наружная и внутренняя кладки готовы на 26%. Полностью завершены строительно-монтажные работы по строительству детского сада для 350 малышей», - говорится в сообщении.
Также 657 семьям передано порядка 60% квартир без отделки в корпусе №11. Всего в этом корпусе ключи получат более одной тысячи семей.
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