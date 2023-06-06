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Более 9 тыс. га земли обработано от борщевика Сосновского в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2023, 11:47
В Московской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского, обработки проводят в 48 городских округах, за минувшую неделю от борщевика обработано более 5 тыс. га земли, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Всего с начала сезона в Подмосковье обработана площадь в 9 тысяч гектаров, что составляет 42% от плана», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Работы в регионе ведут в два этапа: с начала мая по конец июня и со второй половины июня до конца июля. Больше всего земель от борщевика обработано в городских округах Клин, Можайский и Волоколамский.
Борьба с борщевиком распространяется не только на муниципальные, но и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.
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