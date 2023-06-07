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Землю за рубль передали подмосковному предприятию в Воскресенске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2023, 12:09
Подмосковная компания «Элска» стала участником региональной программы «Земля за 1 рубль», на арендованной по льготной ставке земле в г.о. Воскресенск компания построит производственно-складской комплекс, «Элска» займется импортозамещающим производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе отечественных компонентов, передает пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.
«Компания стала участником программы по стимулированию импортозамещения в Московской области и получила в аренду земельный участок под расширение производства. Инвестиции в проект составят 71,4 млн рублей. На предприятии появится около 20 новых рабочих мест. Запуск производства запланирован в 2025 году. А уже к 2026-му прогнозируется выпуск 1000 изделий ежегодно», – сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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