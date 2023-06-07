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Капсулу времени заложили в основание строящейся поликлиники в ЖК «Заречье Парк» в Одинцовском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2023, 12:22
В жилом комплексе «Заречье Парк» Одинцовского городского округа состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в основание строящейся поликлиники для взрослых на 300 посещений в смену, разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области, застройщик Группа «Самолет» возведет социальный объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, информиурет пресс-служба министерства.
«В четырехэтажном здании площадью почти 3,4 тыс. кв. м. предусмотрены терапевтическое и диагностическое отделения, кабинеты теплолечения, электро-светолечения и ультравысокочастотной терапии, а также стоматологический кабинет. Пациентов будут принимать врачи-терапевты и специалисты более 10 направлений. Процедурные кабинеты, кабинет неотложной помощи и аптечный киоск обустроят на первом этаже», - говорится в сообщении.
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