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Свыше 7,5 млн человек посетили парки Подмосковья в мае 2023 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2023, 12:24
В течение мая 2023 года порядка 7,6 мky человек побывали в парках Подмосковья, cреди лидеров по посещаемости – парки в Балашихе, Пушкине и Клину, информирует пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Подмосковные парки по праву становятся местом притяжения не только жителей, но и гостей региона. Более чем в 180 парках Московской области ежегодно проходит более 40 тысяч мероприятий, реализуются областные проекты, выставляются арт-объекты, организуются праздники и фестивали. В мае 2023 года парки посетили около 7,6 млн человек. Самыми популярными стали "Пехорка" в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе и Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий"» – рассказал первый заместитель министра Московской области Алексей Шимко.
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