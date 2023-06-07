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В ЖК «Новое Медведково» в Мытищах приступили к строительству третьего детского сада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2023, 12:26
Детский сад для 260 малышей строят в жилом квартале «Новое Медведково» городского округа Мытищи, он станет третьем детсадом, построенным ГК «Инград» в ЖК, социальный объект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«На сегодняшний день на строительной площадке идет разработка котлована. До конца 2023 года планируется завершить работы по устройству железобетонного каркаса здания, внутренних и наружных стен, а также кровли. Общая площадь трехэтажного здания составит почти 4 тысячи кв. метров, он рассчитан на одновременное пребывание 11 групп детей. Персонал детсада будет состоять из 45 детей», - говорится в сообщении.
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