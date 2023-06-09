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Подмосковная компания «Металлум» построит металлургическое производство
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Июня 2023, 14:59
Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство производственного здания по изготовлению металлоконструкций компании ООО «ПК Металлум» в Краснознаменске, информирует пресс-служба ведомства.
«Застройщик инвестировал в проект 40 млн рублей», - говорится в сообщении.
В рамках расширения производства будет построен объект площадью 1219 кв. метров, в котором организуют технологический цех по изготовлению металлоконструкций из листового металла. В помещении установят высокотехнологичное автоматическое оборудование: фрезерные станки, холодный и горячий прессы, линию лазерной резки и др. Второй этаж здания отведен под административную часть. На прилегающей территории будет расположено парковочное пространство для сотрудников и клиентов компании. Проект принесет городскому округу Краснознаменск 30 рабочих мест.
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