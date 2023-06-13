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В Наро-Фоминске установили новую трансформаторную подстанцию
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2023, 14:44
Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство трансформаторной подстанции на улице Хвойной в Наро-Фоминске. Новый энергообъект оснащен трансформатором мощностью 400 кВА и примет на себя нагрузку действующей подстанции, силовое оборудование которой обладает мощностью 160 кВА, информирует пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
«Работы выполнены в целях обеспечения надежного электроснабжения существующих домовладений и технологического присоединения новых абонентов в частном секторе микрорайона Новофедоровка. Всего от подстанции будут запитаны более 70 потребителей, а также смогут присоединиться новые заявители», - говорится в сообщении.
В настоящее время на объекте проходят пуско-наладочные испытания. Ввод в эксплуатацию и переподключение действующих абонентов к новой трансформаторной подстанции планируется в начале июля.
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