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В Подмосковье выплата на школьную форму для многодетных будет увеличена до 10 тыс. рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2023, 14:44
В Подмосковье выплата на школьную форму для многодетных будет увеличена до 10 тысяч рублей, передает пресс-служба Министерства социального развития региона.
«Мы стараемся поддержать многодетные семьи Подмосковья и в этом году по решению Губернатора для многодетных семей с низкими доходами размер выплаты на школьную форму будет увеличен до 10 тысяч рублей», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Сумма 3 тыс. рублей, которая полагается многодетной семье на приобретение школьной формы, сохранена. Но если эта семья является к тому же малоимущей, то ей будут добавлять еще 7 тыс. рублей.
Сейчас выплату в увеличенном размере получат семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи - это 17 тыс. 277 рублей. Также ребенок должен обучатся в подмосковной школе.
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