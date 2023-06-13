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Летом в Подмосковье будут трудоустроены свыше 16 тыс. подростков
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2023, 14:45
Подработку на лето могут найти молодые люди от 14 до 18 лет, это поможет им получить новый опыт работы и познакомиться с различными профессиями. Всего за лето будут трудоустроены свыше 16 тысяч подростков, информирует пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
«Летний сезон только стартовал, а уже трудоустроены порядка 5 тысяч ребят», сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
С каждым несовершеннолетним заключается трудовой договор и вносится запись в трудовую книжку, которую подростки предпочитают в электронном виде, при этом подросток дополнительно получает от центра занятости материальную поддержку в размере 2 тыс. 250 рублей.
Лидерами по количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан являются такие городские округа как Ступино, Кашира, Зарайск.
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