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Более 300 обращений от заблудившихся в лесу поступило на номер «112» в Подмосковье
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Общество — 13 Июня 2023, 14:46
С начала года в Систему-112 Московской области поступило уже более 300 обращений от заблудившихся в лесу, операторы службы оперативно отрабатывают каждое из них, передает пресс-служба ведомства.
«Сейчас, с внедрением функции геопозиционирования, прийти на помощь потерявшимся стало намного быстрее и проще. Не так давно юноша и девушка заблудились недалеко от городского округа Балашиха. Молодые люди не растерялись и позвонили на единый номер "112". Оператор Службы спасения с помощью геопозиционирования в течение минуты установил координаты местонахождения заблудившихся и передал их в оперативные службы, участковому лесничему и волонтерам. Через полтора часа девушку и юношу нашли. Они оставались на том же месте, откуда сделали звонок. И таких случаев, когда удается быстро найти потерявшихся очень много», - говорится в сообщении.
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