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Система-112 Подмосковья отправила 4 млн смс-сообщений о статусах реагирования экстренных служб
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Июня 2023, 11:08
Подмосковная Служба спасения постоянно совершенствует свою деятельность, расширяется функционал системы, внедряются новые опции и алгоритмы. Все делается для того, чтобы жителям и гостям региона было удобней обратиться за помощью. Одна из функций обратной связи с заявителями - смс-информирование о статусах реагирования экстренных служб. С начала года отправлено порядка 4 млн смс, информирует пресс-служба ведомства.
«Исходя из практики, порядка 70% поступающих в Систему-112 Московской области вызовов, адресовано скорой медицинской помощи. Поэтому, в первую очередь, граждане стали получать СМС-сообщения о реагировании именно этой службы. Работает эта функция следующим образом - после обращения на единый номер "112", заявитель получает сообщения о том - во сколько принят вызов, экстренный это вызов, или неотложный, о выезде бригады, через какое время она будет на месте и о том, что медики прибыли по указанному адресу», - говорится в сообщении.
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